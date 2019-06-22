Araklı'daki selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 3 kişinin bulunması için JAK, AFAD, UMKE ve AKUT başta olmak üzere 321 kişilik ekip, 5'inci günde çalışmalarını sürdürüyor.
18 Haziran'da ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucunda oluşan sel ve heyelanın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam etti.
Derenin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda da tarama yapan arama kurtarma timlerine, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleri de eşlik ediyor.
Bu arada, sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda iş makineleriyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Kepçe, greyder ve iş makinelerinin katıldığı çalışmayla dere güzergahında biriken taş ve molozlar temizlenerek yolun trafiğe açılması hedefleniyor.
Muhabir: Meltem Yılmaz