Arakanlı Müslümanların eve dönüş bilmecesi sürüyor

ANKARA (AA) - Myanmar yönetiminin, Arakan eyaletinde 25 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'e geçen yaklaşık 450 Arakanlı Hindu'nun ülkeye geri dönmesi için işlemlere başladığı ancak Arakanlı Müslümanlar için herhangi bir adım atmadığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve Yeniden Yerleştirme Bakanı Win Myat Aye, ülke yönetiminin, Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e geçen Hindulardan 450 kişilik bir grubun 22 Ocak'a kadar topraklarına geri dönmesini planladığını açıkladı.

Bakan, Arakan'ın kuzey kesimindeki Taungpyoleiwei'de ve Ngakhuya'da ülkeye geri dönenler için bir kamp kurulduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Myanmar hükümetinin Bangladeş hükümetine bu ülkede bulunan Hindu Myanmar vatandaşları için başvuru ya da teyit belgeleri gönderdiği ancak Arakanlı Müslümanlar için herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi.

Myanmar hükümetinin "belgelendirme" oyunu

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyen kişiler Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ama 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kaydı bulunmuyor. Anlaşmada Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu anlaşma, uluslararası insan hakları savunucularının tepkisini çekti ve "Myanmar hükümeti uluslararası baskılardan kaçmaya çalışıyor." yorumlarına neden oldu.



Muhabir: Dildar Baykan