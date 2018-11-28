Aradığı işi bulamayınca kaz çiftliği kurdu

KAYSERİ (AA) - MESUT DAVARCI - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan Erdal Yayık , işletme fakültesini bitirdikten sonra istediği işi bulamayınca memleketinde kurduğu kaz çiftliği ile kendi işinin patronu oldu.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden 5 yıl önce mezun olan 27 yaşındaki Yayık, özel sektörde birkaç iş tecrübesi yaşadı ancak istediği nitelikte iş bulamadı. Bu süreçte kendi işini kurabilmek için ne yapabileceğini düşünen Yayık, memleketine dönüp kaz yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Bir taraftan çalışıp bir taraftan kuracağı işin altyapısını hazırlamak için 300 civciv alan Yayık, hayvanlar büyüyünce işletmesini kurarak üretime başladı.

İşletmesinde civcivken aldığı kazları kendi elleriyle besleyip büyüten Yayık, burada yumurtanın yanı sıra canlı hayvan satışı yapıyor.

Üniversite mezunu olduğu için kaz yetiştirmesine ailesinin sıcak bakmadığını belirten Erdal Yayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede pek bilinmeyen bu işe çevresindeki herkesin tereddütle yaklaştığını söyledi.

Yaptığı işten çok memnun olduğunu, işlerini büyütüp çevresinde istihdam oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Yayık, şöyle konuştu:

"Fakülteyi bitirdikten sonra birkaç işte çalışma deneyimim oldu. İstediğim verimi ve ücretleri alamadığım için devamlı kendi işimi yapma telaşesi içerisinde oldum. Çok büyük bir sermayem yoktu. Düşük bir sermayeyle kar marjı yüksek ne iş yapabilirim diye 1,5 yıl kadar bir araştırma içerisine düştüm. Kaz yetiştiriciliğine karar verdim. 300 civciv alarak bu işe başladım. 300 civcivden kendi damızlıklarımı meydana getirdim. Şu an yılda 6-7 bin civarında civciv üretimi yapıyorum."

Yayık, üretimini artırmayı planladığını dile getirerek "Üniversite mezun olduğum için ailemden pek sempatik bir tavır alamadım. Çünkü halihazırda Türkiye'de kaz yetiştiriciliği çok yapılan bir iş değil. Haliyle hem ailemden hem de çevremden olsun birtakım tepkiler gördüm. Herkeste bir kuşku vardı. 'Bunlar büyür mü, sana para kazandırır mı' gibi bir tereddüt içindeydi ailem. Hayvanlar büyüyene kadar özel sektörde çalışmam gerekti. Şu an satış ve siparişleri gördükleri için destekliyor ve tebrik ediyorlar." ifadelerini kullandı.