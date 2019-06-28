Aracını üzerlerine sürdüğü kişilerden birini öldüren sanığa hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürerek bir kadını evin duvarı ile otomobilin arasında sıkıştırıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Irak uyruklu tutuklu sanık Akıl Hasan Bakkar (19) ile olayda hayatını kaybeden aynı ülke vatandaşı Maryam Arkan Salım Bakko'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, yaşanan tartışmadan dolayı kendini kaybettiğini, öldürme niyetinin olmadığını öne sürdü.

Olaydan pişmanlık duyduğunu belirten Bakkar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Annesinin kanser hastası olduğunu söyleyen sanık, "Ölen kişiyi geçmişten tanımam. Tartışma sonrası biroldu. Kendisiyle bir husumetim yok." dedi.

Hayatını kaybeden kadının babası Arkan Salım Elıas Bakko ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Bakkar'ın olay sırasında sarhoş olduğunu iddia eden Bakko, "Tanık beyanları var, kızıma bilerek ve isteyerek vurmuştur. 'Kasten öldürme' suçundan ceza almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığı 4 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, cezaevinde tutulduğu süreyi göz önünde bulundurarak, tahliyesini kararlaştırdı.

Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde 23 Ağustos 2018'de Irak uyruklu bazı kişiler arasında tartışma çıkmıştı. Akıl Hasan Bakkar'ın, aracını tartıştığı kişilerin üzerine sürmesi sonucu 22 yaşındaki Maryam Arkan Salım Bakko bir evin duvarıyla otomobil arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede uzun süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Bakko, daha sona yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Bakkar ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.