Aracına çarptıkları sürücüyü bıçakla öldüren zanlılara hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da trafik kazası sonrası araçlarda bulunanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişinin ölümüyle ilgili yargılanan sanıklardan birine 25 yıl, diğerine 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Serkan Yıldırım ve olay anında 17 yaşında olan Ali Çiçek ile öldürülen Orhan Kingütmez'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Serkan Yıldırım, savunmasında, diğer sanığın kendisinin azmettirici olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kendisinin olayı engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını ileri süren Yıldırım, "Ben Ali'ye kesinlikle 'konsolda bıçak var, onu al aşağıya in' demedim. Ben tersine olayı engellemeye çalıştım. Orhan'a herhangi bir bıçak darbesi vurmadım. Bir anlık cahillikle yaptık bu olayı. Ali konsolda bıçak olduğunu biliyordu. Ben engel olmaya çalıştım. Ben suçsuzum. Ali yalan söylüyor, bana iftira atıyor. Beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık Ali Çiçek ise olay sırasında Serkan Yıldırım'ın Orhan Kingütmez'e küfür ettiğini öne sürerek, "Serkan vicdandan bahsediyor ama geride 11 aylık bir bebek ve gözü yaşlı bir eş kaldı. Serkan, Orhan'a küfür ettiğini kabul etmiyor. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

Olayda eşini kaybeden Banu Kingütmez ise insan öldürmenin Allah katında cezasının cehennem olduğunu belirterek, "Bunun dünyadaki karşılığı kadar sanıklara ceza verilmesini istiyorum. Ben eşimi kaybettim. 11 aylık çocuğumu babasız büyütmeye çalışıyorum. Çocuğum ağlayarak babasını soruyor." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serkan Yıldırım'ın, "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan 25 yıl, Ali Çiçek'in de "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi'nde 9 Ekim 2017'de, Orhan Kingütmez idaresindeki 42 FLG 36 plakalı hafif ticari araca, Serkan Yıldırım'ın kullandığı 42 PY 367 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı.

Taraflar arasında çıkan kavgada, bıçakla yaralanan Kingütmez, kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü Serkan Yıldırım ile aynı araçta bulunan ve olaya karıştığı ileri sürülen Ali Çiçek tutuklanmıştı.