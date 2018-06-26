Araç sahiplerinden dolu önlemi

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü kapatarak önlem aldı.

Marmara Bölgesi'nde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ve yerel dolu yağışı görülebileceği tahmini üzerine, kentteki araç sahipleri harekete geçti.

Bazı araç sahipleri kapalı otoparklara yönelirken, bazıları da araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

Kadıköy'deki bir galeride çalışan Fatih Yaşın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olası dolu yağışına karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl doludan dolayı birçok aracımız zarar gördü. Bugün de önlem amaçlı kendimizce yöntemler ürettik." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve dolu uyarısı üzerine İstanbul'daki bazı araç sahipleri, araçlarının üstünü branda, strafor, tente ve paspaslarla kapattı.

Muhabir: Metin Tokgöz