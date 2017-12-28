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"Arabuluculuk sistemi iş dünyasına yeni soluk katacak"

ANKARA (AA) - Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Sadettin Ayık, yeni yılda yürürlüğe girecek 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nu ile işçi ve işveren anlaşmazlıkları için devreye girecek arabuluculuk sisteminin, iş dünyasına yeni...

28 Aralık 2017 Perşembe 15:12
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ANKARA (AA) - Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Sadettin Ayık, yeni yılda yürürlüğe girecek 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nu ile işçi ve işveren anlaşmazlıkları için devreye girecek arabuluculuk sisteminin, iş dünyasına yeni bir soluk katacağını söyledi.

Aylık, İş Mahkemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle işçi ve iş veren anlaşmazlıklarının doğrudan dava yerine öncelikle arabuluculuk sestemiyle çözümlenmesini öngören yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Kanunda yapılan düzenlemenin iş dünyasının yeni bir soluk alacağını ifade eden Ayık, yeni sistemin başarısı için oda olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ayık, düzenlemenin iş dünyası için zaman tasarrufu sağlayacağını belirterek, "İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak. Enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir." dedi.

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Arabulucuk SistemiBeypazarı Ticaret OdasıSadettin Ayık
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