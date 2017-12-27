Arabuluculuk sistemi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gelecek sene yürürlüğe girecek 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nu ile arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı için üzerlerinde düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Büyüksimitci, iş mahkemeleri kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.

Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar, işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır."