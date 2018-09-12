'Arabuluculuk ile 30 bin ihtilaf mahkemeye gitmeden çözüldü'

İSTANBUL (AA) - TURYAP'ın, yaklaşık 2 yıl önce gayrimenkul konusundaki ihtilafları mahkemeye gitmeden çözümlemek amacıyla hayata geçirdiği Arabuluculuk Çözüm Merkezi, bugüne kadar 200’e yakın başvurunun 170’ini çözüme kavuşturdu.

Merkez, yeni yerinde, yenilenen yüzü, çözüm ortakları ve daha kapsamlı yapısı ile vatandaşlara hizmet verecek. Arabuluculuk, tahkim, tapu-takas, değerleme, müzayede ve eğitim-araştırma gibi geniş yelpazede hizmet verecek Arabuluculuk Çözüm Merkezi ve çözüm ortakları tanıtıldı.

TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, merkezin çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, arabuluculuk ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonra işlerin artık çok kolaylaştığını ifade ederek, "Türkiye'de insanlar arasında ihtilaf çıktığı zaman gidecekleri yer mahkeme... 80 milyonluk ülkemizde artık mahkemeler tıkandı." dedi.

İnsanlar arasındaki ihtilafın artık konuşa konuşa çözüleceğini belirten Sarıbay, "Biz de mekan ve danışmanlık desteğiyle, işi kolaylaştırıcı, tarafları aydınlatıcı bir ortam hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.



Arabuluculuk sisteminin hayata geçmesi ile bu yıl yaklaşık 30 bin ihtilafın mahkemeye gitmeden çözüldüğünü aktaran Sarıbay, Türkiye genelinde şu anda yaklaşık 15 bin arabulucu hukukçu olduğunu, bu sayının ilerleyen dönemde 45 bini bulmasının öngörüldüğünü bildirdi.



Sarıbay, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin coworking alanında en hızlı büyüyen girişimcisi Workinton ile iş birliği yaparak girişimcilik merkezimizin sınırlarını genişlettik. Bugüne kadar sadece İstanbul'da faaliyet gösterebiliyorduk. Artık arabulucularımız Kağıthane'de bulunan çözüm merkezimiz ile birlikte Workinton'un İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da bulunan 16 şubesinden yararlanabilecek. Hukukçularımızın ihtiyaçlarına göre tasarlanan farklı metrekarelerdeki hazır ofislerimizde güvenlik, kayıt, sekreter hizmeti, karşılama, ikram, posta adresi, posta teslimi ve ulaştırılması, toplantı odaları, otopark gibi tüm hizmetler mevcut. TURYAP aracılığıyla satış ve kiralamalara başladık."



"Davaların önemli bir kısmı mülkiyet üzerine"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Baz da bugün Türkiye'de mahkemelerde görülmekte olan davaların önemli bir kısmının mülkiyet üzerine olduğunu belirterek, "Mahkemede bunların görülmesi yıllar alabiliyor. Bunlar küçük dokunuşlarla halledilebilen mevzular. Önemli olan, anlaşmazlıkları olan insanları bir araya getirip dinlemek ve bunlara kısa bir sürede çözüm üretebilmek." şeklinde konuştu.



"Coworking, gayrimenkul sektörüne yeni bir iş modeli getirdi"

Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Pınar Massena ise coworkingin gayrimenkul sektörüne yeni bir iş modeli getirdiğini ifade ederek, global ekonomik krize rağmen coworking sektörünün dünya genelinde yüzde 30, Türkiye'de ise yüzde 90 büyüdüğünü söyledi.



Massena, devamla şunları kaydetti:



"Şu anda bunu söyleyebilecek bir başka sektör daha olduğuna inanmıyorum. Ülkemizde gayrimenkul sektörünün köklü ve en prestijli kurumlarından biri olan TURYAP ile iş birliği yaparak çözüm ortağı olduk. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki şubelerimizin yanı sıra ABD'de San Diego'da gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle ve Katar-Doha'daki şubemizle 16 farklı iş merkezinde, 12 bin 500 metrekare alanda, 15 bin kişilik network, 2 bin 500'ün üzerinde üyemiz ile Türkiye'de 2 binin üzerindeki kurumsal firmaya coworking, sanal ofis, hazır ofis ve toplantı odası hizmetleri sunuyoruz. Büyümeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2018 yılı bitmeden arabulucularımızın yararlanabileceği şube sayımız 19'a yükselecek. Bu iş birliği sayesinde Workinton ve TURYAP'ın geniş ağı, arabulucularımızın da hizmetine sunuldu."



Avrupa Birliği Hukuk Dernekleri Konseyi Uluslararası Komite Başkanı Louis- Bernard Buchman, bu organizasyonun çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de mahkemelerde çok dava olduğunu ve insanların beklediğini, hızlı bir sistemin insanlara adalet sağlaması gerektiğini söyledi.



Türkiye'de mahkemeleri en çok özel hukuk uyuşmazlıkları meşgul ediyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TURYAP iş birliğiyle hayata geçirilen Arabuluculuk Çözüm Merkezi'nde emlak yatırım analizi, yönetim ve değerleme, web-tapu, müzayede, arabuluculuk ve tahkim, fintech, eğitim, araştırma ve geliştirme ile diğer katma değerli hizmetler kullanıma sunuluyor.



Merkez ile alanlarında uzman olan emlak sektörünün temsilcileri ve arabulucular, bilirkişiler ve akademisyenlerin iş birliği sayesinde katma değerli hizmetlerin hızlı, etkin ve az maliyetle sunulması hedefleniyor.



Verilen bilgiye göre, Türkiye'de mahkemeleri en çok meşgul eden konuların başında özel hukuk uyuşmazlıkları geliyor. Alacak-verecek anlaşmazlıkları, kiracı-kiralayan, işçi-işveren, tazminat, tüketici-satıcı, miras ya da boşanma gibi davalardan kaynaklı gayrimenkul paylaşım sorunları ile marka-patent-tasarım davaları bunların en çarpıcı örneklerini oluşturuyor. Ara bulucular, tarafları birbirine düşüren bu sorunları mahkemeye gitmeden çözüyor.



Adliyelerde 200 bin dosya bekliyor. Sürecin uzaması hak sahiplerini mağdur ediyor. Bu konudaki boşluğu doldurmak için Türkiye'de ilk kez uluslararası ve AB standartlarında bir çözüm merkezi kuruldu.



Merkezin çıkış noktası, 2012 yılında yürürlüğe giren "Arabuluculuk Yasası" olarak da adlandırılan kanun oldu. Çağlayan Adliyesi'ne 2,5 kilometre mesafede olan çözüm merkezi, Kağıthane'de bulunuyor.



Sistem, dünyada 160 ülkede uygulanıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TURYAP, Arabuluculuk Çözüm Merkezi'nde düzenledikleri eğitimler ile arabuluculuk sertifikası vermeyi hedefliyor. En az 5 yıllık kıdeme sahip hukukçular, aldıkları eğitimden sonra girdikleri sınavı başarıyla geçerlerse arabulucu olabiliyor. Söz konusu sistem, dünyada 160 ülkede uygulanıyor.



Prestijli, konforlu ve güvenli bir ortamda, hukukçuların ihtiyaç duyacağı her detayın düşünüldüğü farklı metrekarelerde ofis seçeneklerinin yer aldığı çözüm merkezinde satış ve kiralamalar başladı. Sanal ofis sistemi ve yeni teknolojiler ile binden fazla arabulucuya hizmet vermeyi planlayan merkezde, işveren ve işçi ihtilaflarının yanı sıra ticari, mülk paylaşımı ve sözleşmelerden doğan kompleks uyuşmazlıkların adil, hızlı ve düşük maliyetle çözüme kavuşturulması amacıyla etkin ve güvenli hizmetler de veriliyor.



Arabulucu olarak görev yapan hukukçuların ihtiyaçlarına göre tasarlanan ofislerde güvenlik, kayıt, sekretarya, ofis ve IT hizmetleri, karşılama, ikram, posta adresi, kurye/posta teslimi ve ulaştırılması, otopark ve sair hizmetler sunuluyor.



Bu alanda hizmet veren hukukçuların en büyük ihtiyacı olan toplantı odaları da eş zamanlı kullanıma uygun olarak tahsis edilebiliyor. Adliye ve iş merkezlerinin çalışma saatlerinden farklı olarak 7 gün 24 saat kullanıma açık olan ofis ve toplantı odaları sayesinde zaman yetersizliğinden dolayı çözüme ulaşmayan ihtilaf kalmayacak. Mahkeme sürecinde ortalama 1,5 yılı bulan bilirkişi raporlarının da 9 günde teslim edilmesi planlanıyor.



Tüm hukuki konularda uzmanların bir arada olduğu çözüm merkezinde, zaman ve maliyet minimuma indirilirken, gizlilik, uzmanlık ve verimlilik esas alınıyor.



İhtilafa konu gayrimenkul ise uzlaşı sonrası istendiği takdirde TURYAP güvencesi ve yaygınlığı ile çözüme kavuşturuluyor.



Muhabir: Gökhan Yıldız