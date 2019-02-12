Araba çalıp satan şebeke üyeleri Akşehir'de yakalandı

KONYA (AA) - Akşehir, Konya ve Antalya'da çaldıkları araçları, düzenledikleri sahte evraklarla satan bir şebeke, Akşehir Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan oto hırsızlıkları üzerine özel çalışma başlattı.

Şehirdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri zanlıyı fiziki takibe aldı. Antalya, Konya ve Akşehir'de toplam 9 aracın çalınması olayının faili olduğu şüphesiyle gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda operasyon genişletildi.

Y.K. (19) isimli şahsın, hırsızlık olaylarını birlikte gerçekleştirdiğini belirttiği E.M.O. (17) ile araçların evraklarında sahtecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Antalya'da da çalıntı araçları satın aldığı belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı.



Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken Y.K. ve E.M.O. tutuklanarak cezaevine konuldu.



Öte yandan polis çalınan araçlardan 8 tanesi bularak, sahiplerine teslim etti.

