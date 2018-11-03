Ara sokaklarda drift atan sürücüler güvenlik kamerasına yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ara sokaklarda otomobilleriyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü, güvenlik kameralarına yakalandı.

Bir ihbarı değelendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beyşehir Sanayi Sitesi'ndeki Sanayi Camisi çevresinde önlem aldı. Bölgede drift atarak trafiği tehlikeye düşüren A.E. ve G.K, polisi görünce kaçmaya başladı. Şahıslar kısa süreli kovalama sonucu yakalandı.

Eylemleri güvenlik kameralarıyla da tespit edilen her iki şüpheliye, yeni uygulamaya göre 5 bin 10'ar lira drift atmadan, 235 lira da "dur" ihtarına uymamaktan ceza yazıldı.

Ayrıca şüphelilerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar trafikten men edildi.



