Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergiyle geçen yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı ve fotomuhabiri Ara Güler'in eserleri dünyanın önemli sanat başkentlerine taşınıyor.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de, mayısta Paris Polka Galeri'de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya'da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda izlenime sunulan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD'ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York'ta açılacak.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler'in bir İstanbul karesinin yer aldığı ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu da serginin açılış töreninde bir resital verecek.

Sergi kapsamında "Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet" başlıklı bir de panel gerçekleştirilecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Chrsitopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacak.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York'tan sonra Roma'da Trastevere Müzesi'nde, daha sonra Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolu sponsorluğunu da Türk Hava Yolları üstleniyor.