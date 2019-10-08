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AP'nin yeni Türkiye raportörü Amor oldu
Avrupa Parlamentosunun yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.
Genel 08.10.2019, 16:56
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.
Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşülerek onaylandı.
AP'deki Sosyal Demokratların üyesi Amor, bu görevi, Sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devralacak.
Görevi sona eren Piri'nin bu süreçte hazırladığı yıllık Türkiye raporları, Ankara tarafından taraflı ve ön yargılı olarak nitelendirilmişti.
Özellikle "PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasıyla tartışmaya yol açan Piri'ye Türkiye sert tepki göstermişti.
Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadelere "çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı" şeklinde yanıt vermişti.
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