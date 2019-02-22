AP'nin 2018 Türkiye raporu taslağı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye’nin AB'ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak görüyor, AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek, AP Genel Kurulu'na sevk edilen "2018 Türkiye Raporu Taslağı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen kararı değerlendiren Çeviköz, şöyle devam etti:

"AP Dışişleri Komitesi'nde 7'ye karşı 47 oy gibi büyük bir çoğunlukla kabul edilen Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması tavsiyesi kararı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altındaki yönetim biçimi ile birlikte Türkiye'de daha da derinleşen otoriterleşmeye ve rejim değişikliğine verilen yeni bir cevap olmuştur. AP'nin kararı, AKP'nin tek adama bağlı, çağdaş dünyanın kazanımlarını hiçe sayan sisteminin bir anti-tezidir."



Kararın önemli olduğunu öne süren Çeviköz, "Zira, 26 Mayıs'ta seçilecek yeni AP'nin gelecek 5 yıl süresince Türkiye ile ilişkilerine temel oluşturacaktır. Yeni oluşacak parlamentonun yapısı da göz önünde bulundurulacak olursa Türkiye için vize serbestisi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesi gibi konularda ilerleme sağlanması güçleşecektir." değerlendirmesini yaptı.

Reform Eylem Grubu'nun bünyesinde 2019'un Ocak ayında sonuçlandırılması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyuna açıklanmamasını ve yargı sistemini de eleştiren Çeviköz, "CHP olarak, Türkiye’nin AB'ye tam üyeliğini çağdaşlaşmanın bir gereği olarak görüyor, AB'ye tam üyelik perspektifine sahip çıkıyoruz. AB'ye tam üyeliğin, CHP için Türkiye'nin çağdaşlaşma azminin ihmal edilemez bir unsuru olduğunu bir kez daha yineliyoruz." ifadesini kullandı.