Apartmanın 5. katından düşen kişi öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir apartmanın 5'inci katından düşen 80 yaşındaki Ali Navruz hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ali Navruz (80) merkez Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin...