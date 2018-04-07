ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşlarımız, yasal haklarını, sorumluluklarını, neyi nerede yapacaklarını ve hangi kuruma gideceklerini bilsinler diye mahallelerimizde böyle bir toplantı yapıyoruz. Ben bir eğitim toplantısı olarak görüyorum." dedi.

Yaşar, Çamlıca Merkez Camisi toplantı salonunda düzenlenen Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi iş birliğiyle başlatılan "Apartman ve Site Yöneticileri Eğitimi Toplantısı"ndaki konuşmasında, verilen eğitimlerle vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Bir vatandaşın apartman ve sitede hangi sorumluluklarının olduğunu ve site yönetiminin nasıl olması gerektiğini eğitimlerde anlattıklarını belirten Yaşar, bu konuda bir de kitapçık hazırladıklarını dile getirdi.

Şehirlerde en büyük huzursuzlukların apartman yönetimlerinde çıktığını aktaran Yaşar, "Bir tane geçimsiz aile çıkıyor, bütün sitenin huzurunu kaçırıyor. Vatandaşlarımız, yasal haklarını, sorumluluklarını, neyi nerede yapacaklarını ve hangi kuruma gideceklerini bilsinler diye mahallelerimizde böyle bir toplantı yapıyoruz. Ben bir eğitim toplantısı olarak görüyorum." dedi.

- "Sorun doğmadan 'önleyelim' dedik"

Yenimahalle Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Cemalettin Gürler de insanların site ve apartmanlarda hukuki haklarını ve yükümlülüklerini bilmediğini söyledi.

Bazı komşuluk ilişkilerinin tüm insanların hayatını zehir ettiğini belirten Gürler, "Dedik ki 'insanların hak ve yükümlülüklerini bildirirsek önleyici bir çalışma olur. Sorun doğmadan önleyelim' dedik. Bu yüzden de böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan vatandaşlara hazırlanan kitapçıklar dağıtıldı.