AP üyeleri 'başkanlık anlaşmasından' rahatsız

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin liderlerinin temel kurumlara atanacak başkanlar üzerinde vardığı anlaşmadan memnun olmadıklarını duyurdu.

AP üyeleri, Strazburg'da düzenlenen Genel Kurulda AB Liderler Zirvesi'nden çıkan başkanlık paketini ele aldı.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "AP üyelerinin, liste başı adaylar göz ardı edilerek yeni başkan adaylarının seçilmesiyle ilgili ciddi çekinceleri bulunuyor." ifadesine yer verildi.

"Spitzenkandidat sürecinin uygulanmaması üzüntü verici"

Açıklamada, üyelerin AB Komisyonu Başkanının AP'deki siyasi grupların liste başı adaylarından seçilmesini öngören Spitzenkandidat sürecinin uygulanmamasından üzüntü duyduğu belirtildi.

AB Konseyinin, Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve komisyonda başkan yardımcılarının atanmasına müdahil olarak "yetkisini aştığı" kaydedilen açıklamada, Doğu Avrupa ülkelerinin üst düzey pozisyonlarda temsil edilmediğine ve tüm sürecin hukukun üstünlüğüne saygı duymayan bazı üye ülkeler tarafından şekillendirildiğine dikkat çekildi.

AB liderleri günler süren müzakerelerinin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciliğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.

AB Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek Temsilciliği pozisyonlarının AP üyelerinin oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor.

Muhabir: Şerife Çetin



