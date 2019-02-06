Antika tutkusuyla 2 bin eski eşya topladı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde hayatını sürdüren 61 yaşındaki Ahmet Tuz, eskiye duyduğu özlem nedeniyle başladığı antika biriktirme merakı sayesinde yaklaşık 2 bin eski eşya topladı.

İncesu Eski Sanayi Bölgesi'nde demir doğrama atölyesi bulunan Tuz, ailesinin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle çocukluğunda yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle antika ve eski eşyalara ilgi duymaya başladı.

Tarım ve el aletleri, mutfak ve giyim eşyaları, çeşitli araç ve gereçlerden oluşan koleksiyonunu atölyesinin bir bölümünde sergileyen Tuz, bunlara gözü gibi bakıyor.

Ahmet Tuz, geçmişte yaşadığı acıların atölyesindeki eşyaları biriktirmesinde etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik durumu iyi olmayan ailem, tandır hedirgeci temin etmek istemiş. Bu aleti varlıklı bir aileden almışlar. Hedirgeci kullanma karşılığında bir süre çalışmak zorunda kalmışlar. Babam vefat edince annem bu durumu bana anlattı ve bu olay beni çok etkiledi. Bunun dışında çocukken giydiğim bir ayakkabım vardı. O dönem ayakkabı çok zor bulunurdu. Giydiğim ayakkabıya komşular 'yamyam' adını vermişti. Üstü deri kaplı, altı araba tekerinden olan bu ayakkabıyı 6 ay boyunca giydim ve ayağımda yaralar meydana geldi. Kış gelince bir vatandaş bana ayakkabı aldı. Ben de o dönemden yola çıkarak çocukken giydiğim ayakkabının benzerini bulmak için iki sene uğraştım. Ailemin temin edemediği tandırda kullanılan aleti de yaptım. Çocuklarım bundan ders çıkartsın istedim. Şimdi antika eşyalarla atölyem doldu. Mesleğime de devam edeceğim."

- "İz bırakmak istiyorum"

Komşuları ve çevresindeki arkadaşlarının da eski eşya getirdiğini vurgulayan Tuz, bu eşyaları ömrünün sonuna kadar koruyacağını belirtti.

Üniversite, lise ve ilkokul öğrencilerinin zaman zaman atölyesine gelerek eski eşyaları incelediğini aktaran Tuz, "Topluma faydalı olmaya uğraşıyorum. Yaşım 61 olmuş ama arkamda iz bırakmak istiyorum. Buradaki eserlerin bugün için değeri olmayabilir ama gelecek için önemi var." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım isteyen Tuz, oğluyla topladığı ve atölyesinde bulunan yaklaşık 2 bin eser için müze oluşturulmasını talep etti.

Ahmet Tuz'un oğlu Mehmet Tuz da eski eşyalar için atölyede daha geniş alan ayıracaklarını belirterek, geçmişin izlerini görmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.