KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, "Antibiyotik Direnci Farkındalık Haftası" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gevher Nesibe Hastanesi poliklinikler girişinde düzenlenen etkinlikte, hastalara antibiyotik direncini anlatan broşürler dağıtıldı.

ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ulu Kılıç, antibiyotiklerin virüslerin neden olduğu hastalıkları tedavi edemeyeceğini aktardı.

"Her antibiyotik her hastalık için uygun değildir." ifadesini kullanan Doç. Dr. Ulu, şunları kaydetti:

"Antibiyotikler ateş düşürücü olarak kullanılmaz. Antibiyotiklerin yanlış kullanımım bakterilerin direnç gelişimi ile sonuçlanır. Antibiyotik direnci dediğimiz bu durum bakterilerin antibiyotiğe rağmen enfeksiyon gelişmesine neden olur. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı ve direnç gelişimi sadece bu antibiyotikleri uygun biçimde kullanmayan kişide değil, sonradan dirençli bakteri ile enfekte olan kişi için de sorundur. Yakın gelecekte antibiyotikler tamamen etkisiz hale gelebilir. Bu antibiyotik öncesi çağa dönüş demektir."