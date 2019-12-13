Son Dakika
Antalya'nın Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu
ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.Karayolları ekipleri, Akseki'nin Yarpuz Mahallesi ile Seydişehir ilçesinin Tınaztepe mevkisine kadar olan 15 kilometrelik...
Genel 13.12.2019, 00:07
ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu.
Bölge trafik ve jandarma ekipleri, 1825 metre rakımlı Alacabel'de sürücüleri dikkati olmaları konusunda uyarıyor.
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50