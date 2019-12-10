Antalya'daki golf sahaları dünya liderlerini ağırlayacak

ANTALYA(AA) - Golf turizminin gözde yerlerinden Antalya'nın Belek bölgesi, dünya standartlarındaki 16 golf sahasıyla martta yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu'nda dünya liderlerini ağırlayacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelecek yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Antalya'da Diplomasi Forumu'nun düzenleneceğini açıklaması kenti hareketlendirdi.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, 2015'te G20 Liderler Zirvesi ile dünya liderlerini ağırladı. Antalya, martta yapılması planlanan forumla da dünya siyasetçilerini, bakanlarını, akademisyenlerini, aydınlarını buluşturacak.

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, AA muhabirine, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun golf oynamasının gerek golf turizmine gerekse Türk diplomasisine büyük avantajlar sunduğunu aktaran Şahin, Çavuşoğlu'nun Antalya'daki golf sahalarının tanıtılmasına büyük katkı sağladığını bildirdi.

Seyahat planlamalarında ülkelerdeki golf sahalarının da aranır hale geldiğini vurgulayan Şahin, "Tatile çıkacak insanlar, 'Bu ülkede golf sahaları var, tatil yaparken golf de oynarız, gidelim, görelim' diyorlar." ifadesini kullandı.

Şahin, Antalya'da yapılması planlanan forumun da hem golfün hem de kentin tanıtımında etkin rol üstleneceğine değinerek, golf sahaları ve bölge olarak foruma hazır olduklarını dile getirdi.

"Golf tutkunu liderler, golf oynamak isteyecektir"

Antalya'da 2015 yılında yapılan G20 Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerinin golf sahalarında keyifli dakikalar yaşadığını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Golf sahasında Dünya Bankası Başkanını, o dönemin ABD Başkanı Obama'yı ağırlamıştık. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu da onlara eşlik etmişti. Antalya Diplomasi Forumuna katılacak davetlileri de sahalarımızda görmek isteriz. ABD Başkanı Trump'ın, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun ve bunun gibi pek çok liderin golf oynadığını biliyoruz. Foruma katılırlarsa dünya standartlarına sahip sahalarda golf oynamak isteyeceklerdir."

Antalya'nın doğası, tarihi, iklimiyle sıcak yüzünü diplomasi forumuna yansıtacağını aktaran Şahin, "Sahalarımızda diplomatları ağırlamak için hazırlıklar yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir.' dediği bu kentten mutlu bir şekilde ayrılacaklardır." diye konuştu.