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Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya'da tatilciler yılın ilk gününde denize girmenin keyfini yaşadı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:11
Antalya'da yılın ilk günü deniz keyfi
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ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni yılın ilk gününde sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı sahilinde denize girmenin keyfini çıkardı.

Yeni yılın ilk gününde Antalya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı sahilinde keyifli anlar yaşadı. Bu arada bazı turistler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denizin tadını çıkardı.

Tatilcilerden Sümer Erol Sarı, yılın ilk gününde güneşli bir hava ile uyandıklarını deniz, güneş ve sahilin kıymetinin kış döneminde çok daha iyi anlaşıldığını belirtti. Sarı, Beydağları'nın karlı yamaçlarının görüldüğü sahilde denize girmenin keyfini yaşadıklarını ifade etti.

Tatil için Antalya'da bulunan yabancı turistler de denize girerek bol bol yüzme fırsatı buldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Antalya'da bugün ölçülen hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu bildirdi. Yetkililer, çarşamba gününden itibaren yağış beklendiğini kaydetti.

Muhabir: Hüseyin Kanber

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