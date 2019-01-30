Antalya-Konya yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.



İlçede yaklaşık iki saattir aralıklarla süren yoğun yağış nedeniyle, Antalya-Konya kara yolun Akseki kavşağında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermezken, uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, yoğun kar yağışında birçok aracın mahsur kaldığı yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçeleri arasındaki 1825 rakımlı Alacabel geçidi, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor.