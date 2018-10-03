Antalya Film Festivali’nin en ilgi çeken anları TV+’ta

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, Türkiye’nin ilk ve en köklü film organizasyonu Uluslararası Antalya Film Festivali’nden en özel anları ekranlara taşıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+ ana iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali devam ediyor. Türk ve dünya sinemasının en ünlü isimlerini bir araya getiren festival TV+’ta. Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+, 5 Ekim’e kadar sürecek festivalden özel anları ve röportajları ekranlarına taşıyor.

Murat Evgin, Fadik Sevin Atasoy, Tuba Ünsal, Wilma Elles, Mehmet Ali Erbil, Ferzan Özpetek, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci ve Fatih Aksoy’a mikrofon uzatan TV+, ünlülerle yapılan röportajları TV+’ta izleyiciyle buluşturuyor.

Festivalde, Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak olan Cem Yılmaz’ın en sevilen filmleri de TV+’ta yer alıyor. Sinemada 20’nci yılını kutlayan Cem Yılmaz’ın Arog, Av Mevsimi, Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri, 3 binden fazla filmi izleyicilerle buluşturan TV+ ekranlarında sinemaseverleri bekliyor.

Antalya Film Festivali bu yıl oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Cem Yılmaz’ı da konuk ediyor. Festivalin paneller bölümünde Cem Yılmaz yarın yapımcı, yönetmen ve yazar Ömer Vargı ile birlikte bir söyleşi gerçekleştirecek. 5 Ekim Cuma günü ise Cem Yılmaz’a sinema ve tiyatro oyuncusu Ozan Güven eşlik edecek. Her iki söyleşi de Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

TV+, gişe rekortmeni filmler, dünyanın takip ettiği diziler ve 77’si HD olmak üzere 150’den fazla canlı TV kanalını kullanıcılarına sunuyor. En çok Ultra HD kanalına sahip platform olan TV+, zengin spor içeriği ve kullanıcıların istedikleri zaman ulaşabildikleri zengin arşivi ile film ve dizi izleme keyfini istenilen anda istenilen yere taşıyor.

TV+ yüksek yayın kalitesi, televizyon, cep telefonları ya da tabletler üzerinden kullanım imkanı, yayını 24 saate kadar geriye alabilme özelliğinin yanı sıra izleyicilere 10 saniyelik periyodlarla geri ve ileri alma seçeneği de sunuyor. 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan TV+’ta, kullanıcılar mobil üzerinden günde 63 dakika, ev platformunda ise 9 saat televizyon izliyor.