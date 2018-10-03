Antalya Film Festivali’nde TV+ ve fizy rüzgarı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+'ın bu yılki ana iletişim sponsoru olduğu Antalya Film Festivali'nde, “Sezen Sokak’ta Belgeseli” ilk kez izleyici karşısına çıktı. Sezen Aksu’nun şarkılarından oluşan belgesel, festivalin ardından ilk kez ve sadece dijital müzik platformu fizy’de yer alacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, faaliyette bulunduğu her alan gibi iş birlikleri ve sponsorluklarıyla da toplumsal değer yaratmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve en köklü sinema organizasyonu Uluslararası Antalya Film Festivali, Türkiye’nin dijital televizyon platformu TV+’ın katkılarıyla hayat buldu. Bu yıla özel 55 özel filmin sinemaseverle buluştuğu festivalde, Türk Pop Müziği’nin efsane sanatçısı Sezen Aksu’nun şarkılarının yer aldığı “Sezen Sokak’ta Belgeseli”nin de ilk gösterimi festival kapsamında gerçekleştirildi.





- “Belgesel fizy üzerinden milyonlarla buluşacak”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, Turkcell olarak bir günün 1440 dakikasında müşterilerinin yanında olmayı hedeflediklerini belirterek, "Turkcell olarak son 10 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakalamaya devam ediyoruz. Bu rekor büyümede, data ve dijital servislerimiz büyük rol oynuyor. 3,5 yıl önce başladığımız dijital yolculuğumuzda dönüşümümüzü tamamladık ve dünyanın ilk dijital operatörü haline geldik. Dijital operatör olarak her geçen gün müşterilerimizin 1440 dakikasına daha fazla katkı sunabilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell’in yerli uygulamaları aracılığıyla sanat ve müziği her zaman desteklediklerini aktaran Ertopuz, şunları kaydetti:

"Bizim için heyecan verici bir projenin de destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2017 yılının sonunda hazırlıklarına start verilen ‘Sezen Sokakta’ belgeseli, Türk Pop Müziği’nin gelişimi açısından da önemli bir arşiv niteliğinde… Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarıyla bezenmiş bu değerli belgeseli, müzik ve sinemaseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivaldeki galanın ardından belgeselin Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy üzerinden milyonlarla buluşacağını da eklemek isterim."





- “Sinema endüstrisini sahipleniyoruz”





Turkcell Dijital Medya ve Eğlence Servisleri Direktörü Barış Zavaroğlu ise ulusal ve uluslararası birçok film festivalinin sponsoru olduklarını hatırlatarak, 3 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla mobilde en çok takip edilen televizyon platformu TV+’ın yerli ve yabancı içeriklerle tüketicilerin hayatına dokunmakla kalmayıp, sadece bu yıl açık hava film gösterimleriyle ulusal ve uluslararası film festivallerine destek verdiklerini belirtti.

Barış Zavaroğlu, şunları kaydetti:

“Dijital operatör olma ayrıcalığını TV+ ile kullanıcılarımıza yaşatıyoruz. Ultra HD kanallarımız, seçkin spor etkinlikleri ve en yeni teknolojik deneyimleri kullanıcılarımıza sunmanın yanı sıra yerli-yabancı film ve dizilerden oluşan 3 binden fazla içeriği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Sadece dijitalde kalmayıp, sinema alanında yaptığımız iş birlikleri ve sponsorluklarla da tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz. 2 yıldır yaz boyunca devam eden açık hava sinema etkinliklerimizle dünya klasikleri ve festival filmlerinin öne çıkan seçkilerini sinema severlerle buluşturduk. Türk sinemasını desteklediğimiz iş birliklerine imza attık. Sanatı destekleme stratejimizin önemli bir parçası olarak Türkiye’nin ilk ve en köklü film festivali olan 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ana iletişim sponsoru olmanın da gururunu yaşıyoruz.”

Erkan Güleryüz’ün yazdığı, Bedran Güzel’in yönettiği “Sezen Sokakta” belgeseli hemen herkesin ruhuna dokunan Sezen Aksu şarkılarından 10 tanesini, Ankara-İstanbul-İzmir-Eskişehir-Mardin-Antalya-Kapadokya’da hayata geçen akustik performanslarla sergiliyor. fizy sponsorluğunda yapılan çekimler, Peribacaları, Kaleiçi Çarşı, İzmir Kordon, Ankara Garı gibi hayatın içinden Türkiye’ye özel mekanlarda gerçekleştirildi. Proje kapsamında İstanbul’da yapılan son çekimde ise Sezen Aksu’nun sürpriz katılımıyla performans çekimleri tamamlandı.