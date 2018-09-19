Annesiyle halı yıkayan çocuğun maganda kurşunuyla yaralanması

KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 8 Eylül'de sokakta halı yıkayan annesine yardım ederken aniden baygınlık geçiren ve başına mermi isabet ettiği tespit edilen 9 yaşındaki çocuğun çenesindeki kurşun, operasyonla çıkarıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen 9 yaşındaki Osman Gündüz'ün tedavisi sürüyor. Gündüz'ün çenesine saplanan mermi çekirdeği, hastanede gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Osman Gündüz'ün yarın taburcu edileceği belirtildi.

Oğlunun yanından ayrılmayan baba Bayram Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

Oğluna isabet eden kurşunun henüz nereden geldiği veya kim tarafından atıldığının bilinmediğini ifade eden Gündüz, "Olay yaşandıktan sonra oğlumu Konya Numune Hastanesi'ne getirdik. Burada çekilen tomografi neticesinde kafasında bir kurşun olduğu, kurşunun çenenin sağ alt kısmına saplandığı bilgisi verildi. Daha sonra Osman'ı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler." dedi.

Gündüz, oğlunun burada 4 gün yoğun bakımda kaldığını dile getirerek sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine doktorların ameliyatla mermiyi çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.

- "Evlat acısı yaşamak çok kötü bir şey"

Oğlunun başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Gündüz, şunları kaydetti:

"Doktorlara teşekkür ediyorum. Oğlumun şu anki durumu gayet iyi. Devamlı eve gitmek istediğini, hastanede sıkıldığını ve kardeşi Eda'yı çok özlediğini söylüyor. Doktorlardan aldığımız bilgiye göre oğlum yarın hastaneden taburcu olacak. Evlat acısı yaşamak çok kötü bir şey. Bir evlat kolay yetişmiyor. Yetkililerin gerekli önlemleri almasını ve devletin bu kişilere caydırıcı cezalar uygulamasını istiyorum."

- Olay

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde 8 Eylül Cumartesi günü yaşanan olayda, sokakta halı yıkayan annesine yardım ederken aniden baygınlık geçiren 9 yaşındaki Osman Gündüz'ün kaldırıldığı Konya Numuna Hastanesi'de çekilen tomografisinde başına mermi çekirdeği girdiği tespit edilmişti.

Ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gündüz, 4 gün yoğun bakım servisinde tutulmuştu. Gündüz'ün genel sağlık durumunu olumsuz etkilememesi için bir süre çenesindeki mermiyle hayatını sürdüreceği belirtilmişti.