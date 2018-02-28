Annesini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 72 yaşındaki annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Harun Gül ve avukatı hazır bulundu.
"Üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan yargılanan 41 yaşındaki sanık Gül, savunmasında, birçok ilaç kullandığını ifade ederek, annesi Gülfidan Gül'ü öldürdüğünü hatırlamadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, ara kararında Harun Gül'ün tutukluluk halinin devamına, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevkine karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesinde 4 Ekim 2017'de, daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Harun Gül, polisi arayıp annesi Gülfidan Gül'ü bıçakla öldürdüğünü söylemişti. Eve giden ekiplerce gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.