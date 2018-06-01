Annesinden öğrendiği bazlama tarifi geçim kapısı oldu

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Zeliha Yalçın, annesinden öğrendiği tarifle eşi Necati Yalçın ile bazlama yapıp satarak geçimini sağladı.

Karadana Mahallesi'nde hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Zeliha-Necati Yalçın çifti, oğullarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle ödemek zorunda kaldıkları yüklü miktardaki tazminat sebebiyle ev, arazi ve hayvanları satmak zorunda kaldı.

İlçeye taşınarak kiralık bir evde hayatlarını sürdürmeye başlayan Yalçın çifti, okuma yazma bilmemeleri ve herhangi bir meslekleri de olmadığı için iş bulamadı.

Zorlu bir dönemden geçen Yalçın çiftinin hayatı, annelerinin bazlama yapıp satarak geçimlerini sağlamalarını tavsiyesi ile değişti.

Küçük yaşta öğrendiği tarifle bazlama yapmaya başlayan Zeliha Yalçın, kısa sürede işini geliştirdi. Yalçın çifti, bazlama yapıp satarak hem ailesini geçindirdi hem de çocuklarını ve torunlarını evlendirdi.

Zeliha Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşta annesinden öğrendiği bazlama yapımının ilerleyen yaşında mesleği olduğunu söyledi.

Oğlunun yaptığı kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, kendisinin de ağır yaralandığını anlatan Yalçın, "Hastane masrafları, ölenler için tazminat derken neyimiz var neyimiz yok, her şeyimizi satmak zorunda kaldık. 2001 yılında ilçe merkezine taşınmak zorunda kaldık. 4 çocuğum var. Bazlama yaparak çocuklarımı evlendirdim, yuvalarını kurdum, bu yaz da torunumu evlendireceğim." dedi.

İftardan sonra bazlama yapmaya başladığını ve sabaha kadar devam ettiğini belirten Yalçın, "Sabah da büfeye gelerek satıyorum. Hem yapıyorum hem satıyorum. Eşim de getir götür işlerinde bana yardımcı oluyor. Kendi ayağımızın üzerinde duruyoruz çok şükür." dedi.