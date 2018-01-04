banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

"Annem Varsa Ben de Varım" Projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kitap okuma seferberliği kapsamında Kadı Burhanettin Öğrenci Meclislerinin yürüttüğü "Annem Varsa Ben de Varım" adlı kitap projesinin...

04 Ocak 2018 Perşembe 17:21
banner230

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kitap okuma seferberliği kapsamında Kadı Burhanettin Öğrenci Meclislerinin yürüttüğü "Annem Varsa Ben de Varım" adlı kitap projesinin tanıtımı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği, hayırseverler ve Gönül Elçileri işbirliğiyle ilk etapta 58 bin kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Vali Davut Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım programında yaptığı konuşmada, tarihi bir projenin tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de kitap okuma projeleri içerisinde "Annem Varsa Ben de Varım" Projesi'nin önemli yere sahip olduğunu belirten Gül, "Projeyle aile içerisinde iletişim sağlamayı hedefliyoruz. Bu projede sadece okumuyoruz yazıyoruz da. Kadı Burhaneddin Meclisimiz bu çalışmaları yapacak. Öğrenciler, öğretmenler, idareciler takip edecek. Herkes birbirinden etkilenecek. Başarılı olan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, kaymakamlarımızı inşallah yurt dışına göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Gül'ün eşi Gülden Gül, Vali Yarımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, kaymakamlar, diğer il protokolü, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
"Annem Varsa Ben De Varım"ProjeTanıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim