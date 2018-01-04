"Annem Varsa Ben de Varım" Projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kitap okuma seferberliği kapsamında Kadı Burhanettin Öğrenci Meclislerinin yürüttüğü "Annem Varsa Ben de Varım" adlı kitap projesinin tanıtımı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği, hayırseverler ve Gönül Elçileri işbirliğiyle ilk etapta 58 bin kitap, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Vali Davut Gül, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım programında yaptığı konuşmada, tarihi bir projenin tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de kitap okuma projeleri içerisinde "Annem Varsa Ben de Varım" Projesi'nin önemli yere sahip olduğunu belirten Gül, "Projeyle aile içerisinde iletişim sağlamayı hedefliyoruz. Bu projede sadece okumuyoruz yazıyoruz da. Kadı Burhaneddin Meclisimiz bu çalışmaları yapacak. Öğrenciler, öğretmenler, idareciler takip edecek. Herkes birbirinden etkilenecek. Başarılı olan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi, kaymakamlarımızı inşallah yurt dışına göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Vali Gül'ün eşi Gülden Gül, Vali Yarımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, kaymakamlar, diğer il protokolü, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

