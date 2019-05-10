Anneler Günü'ne doğru

KONYA (AA) - Yunak Merkez Anaokulu öğrencileri, önümüzdeki Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi.Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın...