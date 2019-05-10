Anneler Günü'ne doğru

KONYA (AA) - Yunak Merkez Anaokulu öğrencileri, önümüzdeki Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi.
Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Merkez Anaokulu öğrencileri bir birinden güzel gösteriler sergiledi.
Minik öğrenciler, yaptıkları gösterilerle, anneler ise çocuklarını izlerken heyecan yaşadı.
Etkinlik, Merkez Anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan etkinlik ve projelerin yer aldığı sergisinin açılışıyla sona erdi.
Programa Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan , Başkan Yardımcıları Bekir Coşkun Hacı Erşan, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile aileler katıldı.