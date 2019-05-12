SİVAS (AA) - CHP Sivas İl Kadın Kolları Başkanlığı, Anneler Günü'nü kutladı.

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Kadın Kolları Başkan Vekili Sevtap Haspolat, "Bu özel ve onurlu günde annelerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." dedi.

Anneler Günü ile Hemşireler Günü'nün aynı güne denk geldiğini belirten Haspolat, hemşireleri de kutladı.

Hz. Ali'nin "Kadına saygılı ol çünkü o insanoğlunun anasıdır" dediğini hatırlatan Haspolat, "Kadınlarımıza yaşanabilir ve huzurlu bir dünya temenni ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanım olmak üzere evlatlarını vatan toprağına şehit veren, yaşamımızı her daim anlamlı kılan annelerimizin gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Güneyi de katıldı.