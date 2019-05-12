KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, annelerin merhameti ve karşılıksız sevgisinden bahseden Yıldız, "İlk günden itibaren evlatlarının büyümesi için yemeyip yediren, giymeyip giydiren, gezmeyip gezdiren annelerimiz ter türlü takdirin üzerinde baş tacımızdır." ifadelerini kullandı.

Şefkat ve merhamet timsali annelerin aile birliğinin tesisi ve sürekliliği için fedakarlık timsali de olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Ayaklarına taş değmemesi için gerektiği zaman canını ortaya koyan cefakar annelerimiz söz konusu vatan olunca şehadet mertebesine ulaşan evladının naaşını büyük bir iman ve eşsiz bir vakurla karşılamış ve 'Vatan sağolsun' diyerek abideleşmiştir. Annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Unutmayanlar hatırlama ihtiyacı duymazlar. Biz annelerimizi hiç unutmadık. Allah ömür verdikçe de unutmayacağız. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyor sağlıklı ömürler diliyorum."