SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otyakmaz, kulübün internet sitesinde yayımladığı mesajda, ödenmez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir zaman esirgemeyen annelerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Annelerin gurur duyacağı evlatlar olabilmenin, herkesin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunu aktaran Otyakmaz, "Çocukları için fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan ve Demir Grup Sivassporlu yeni nesiller yetiştiren, dünyamızı zenginleştiren, hayat boyu yol göstericimiz olan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize de yüce Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.