SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, annelerin bir ömür boyu ailenin düzenini, birliğini, sevgi bağlarını korurken, diğer yandan çocuklarını iyi ve doğru yetiştirmek, güzel ahlaklı olmaları için de erdemlerle donatmak adına didinip durduklarını belirtti.

Annelerin fedakarlık, sabır, koruyuculuk, şefkat, sevgi ve merhamet gibi hasletlerin timsali, aile ve toplum hayatının yapı taşları olduğunu vurgulayan Ayhan, "Cenneti annelerin ayakları altında gören bir inancın mensupları olan bizler, ülkemizin ve milletimizin huzurlu, mutlu bir geleceğe ulaşabilmesi için annelerimizin kalbini kırmama hassasiyetini yaygınlaştırmaya özen göstermeliyiz. Adeta bir anne duyarlılığı sergilemek suretiyle, komşumuza, dostumuza, insanımıza 'öf bile demekten' imtina etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Anneler Günü'nü tebrik eden Ayhan, mesajında şunları kaydetti:

"Yüklendiğimiz sorumluluklar ve görevimizin mesaisi dolayısıyla anne özlemini yaşamımda hisseden biri olarak, öncelikle şehitlerimizin emanetlerini, huzurevinde kalan misafirlerimizi ve şehrimizdeki her bir anneyi kendi annem gibi görüyorum. Yaptığımız, niyetlendiğimiz her işte annelerimizin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu hiçbir zaman unutmamaya çalışıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı şehit annelerine bir kez de bu vesile ile şükranlarımı sunarken Anneler Günü vesilesiyle şehrimizin bütün annelerine selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."