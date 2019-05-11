KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, mesajında, insanın yetişmesinde gerçek hak sahibi olan, karşılıksız bir sevgi ile evlatlarını büyüten tüm annelerin gününü kutladığını belirtti.

Anne sevgisinin, insan yaşamının her evresinde var olan en anlamlı duygulardan birisi olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Onlar karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Bizler de ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz, üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyorum."

Yılmaz ise, anneliğin hayat boyunca fedakarlık ve şefkat ile birlikte olduğunu, anne sevgisiyle aynı değere sahip başka bir duygunun bulunmadığını belirtti.

Fedakarlık ve sabırla çocuklarını yetiştiren annelerin gelecek nesillere verdikleri katkının tarifinin olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Hayatımızın her anında bizlerin yanı başında olan, hastalığımızda en büyük destekçimiz, başarımızın gönüllü anahtarı annelerimiz, dünyanın en nadide çiçeğidir." ifadelerini kullandı.