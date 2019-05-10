SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 'Anneler Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, Dünyanın en zor görevlerinden birisini annelerin yüklendiğini ifade etti.

Geleceğe uzanan önemli yolda annelerin zor bir görev aldığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:



"En yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olan annelerimizin 'Anneler Günü'nü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Rahmet ve bereket ayında, bizlerin bu günlerine gelmemizde her türlü ezaya, cefaya göğüs geren annelerimize hürmetimiz sonsuzdur. Anne, fedakarlığın, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin sevginin sembolüdür. Baş tacımız, en değerli varlığımız annelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyorum."