Anne ve çocuklarının üzerine kimyasal madde atılması davası

KONYA (AA) - Konya'da tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde atarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlanan kadın, suçlamaları kabul etmedi.

Konya 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, 8 aydır tutuklu bulunan sanık Gülay D, üzerine atılan kimyasal maddeyle yaralanan Saadet Şahin ve çocukları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Gülay D, kendisine komplo kurulduğunu savundu.

İftiraya uğradığını ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirten Gülay D, "Benden şikayetçi olanlardan şikayetçiyim. Kimseye bir şey atmadım. Kim attıysa onu söylesinler, çocuklar dahil hepsi yalan söylüyor. İftiraları kabul etmiyorum." dedi.

Daha sonra hakim, sanığa, Adana'da gördüğü tedavinin ardından cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiğini açıkladı.

Ardından söz verilen Saadet Şahin ise sanığın kendilerine eziyet ettiğini öne sürdü. Şahin, "Yapmadığını söylüyor ama her şeyi o yaptı. Kendisinden şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Çocukların da dinlendiği duruşmada tanık olarak ifade veren apartman sakinleri, Gülay D'nin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini, apartmandan gönderilmesi için aralarında imza topladıklarını anlattı.

Mahkeme, Gülay D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan baba Ramazan Şahin, sanığın hak ettiği cezayı almasını istediklerini dile getirdi.

Sanığın olaydan önce de eşi ve çocuğunun üzerine terlik fırlattığını öne süren Şahin, "Hak ettiği en büyük cezayı almasını istiyorum. Engelli oğlumun yüzünde izler kaldı. Eşimde de biraz iz var. Bütün bina ondan rahatsızdı. Hatta gönderilmesi için imza bile toplamıştık. Bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştik." diye konuştu.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde 17 Eylül 2018'de, Gülay D'nin, tartıştığı komşusu Saadet Şahin ile yanındaki 3 çocuğun üzerine kimyasal madde attığı öne sürülmüştü.

Anne ve çocukları hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan Gülay D. tutuklanmıştı.