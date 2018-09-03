Anne ve Çocuk Kulübü hizmete açıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kadınlar, yeni bir sosyal alana daha kavuştu.

Beyşehir Belediyesi tarafından dizayn edilen Anne ve Çocuk Kulübü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı'nın da katıldığı açılış töreni ile Beyşehirli hanımların hizmetine sunuldu.

Leyla Şahin Usta, tesisin ilçede yaşayan anne ve çocuklar için güzel bir sosyal alan olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın da eğlenebileceği ve paylaşmayı, oynamayı öğrenebileceği bir mekan. Sadece fiziksel ortamlarda değil, kadınlarımızın her alanda varlığını gösterebilmesi için çocuklarıyla toplumun içerisinde yer alabilmesi için önlerinin açıldığı yeni bir Türkiye var." diye konuştu.

Samancı da mekanın ilçenin en büyük ihtiyaçlarından biri olduğunu dile getirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, sosyal alanları hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Özaltun, tesisin içerisinde kafeterya, televizyon salonu, kütüphane, spor salonunda kondüsyon ve fitness aletleri yer aldığını kaydetti.