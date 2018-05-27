Anne, baba, dede, dayı, hepsi çocuklar için sahnede

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri 'de bir okulun birinci sınıf öğrencilerinin velileri ile yakınları, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocuklar için sahneye çıktı.

Talas Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu 1/F sınıfının öğretmeni Aysun Dağtekin, özellikle savaş mağduru Suriyeli çocuklar ile Doğu Türkistanlı çocukların tiyatroyla tanışmaları amacıyla "Senin İçin Buradayım" adlı projeyi hazırladı.

Dağtekin, öğrencilerin velileri ve yakınlarıyla yaklaşık 6 ay boyunca "Yaşasın Barış" isimli tiyatro oyunu için hazırlık yaptı.

Provaları okulun konferans salonunda yapılan oyunun kostümleri velilerin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle İstanbul'dan kiralandı.

Daha önce hiç tiyatro sahnesine çıkmamış anneler, babalar, dedeler, dayılardan oluşan 20 kişi hem kendi çocukları hem de başka çocuklar için sahnede ter döktü.

Proje Koordinatörü Dağtekin, AA muhabirine, hem savaş mağduru çocuklar hem de kendi öğrencileri için velilerle birlikte tiyatro oyunu hazırladıklarını ve sahnelediklerini söyledi.

Tiyatroyu sevdirmenin yanı sıra projeyle velilerin arasındaki dayanışmayı artırmayı, veli, öğretmen, okul iş birliğini güçlendirmeyi de amaçladıklarını anlatan Dağtekin, bu sayede yaklaşık 700 çocuğa ulaştıklarını belirtti.

Altı aylık çalışmanın sonucunda Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi'nde sahne aldıklarını aktaran Dağtekin, şöyle konuştu:

"Fikrimi ilk olarak Devlet Tiyatrolarıyla paylaştım. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bana üç tane oyun gönderdi. Ben projemin hedefleri doğrultusunda 'Yaşasın Barış' oyununu seçtim. Oyunun İstanbul Şehir Tiyatrolarında gösterimde olduğunu öğrendim. Oyunun yönetmeni Nihat Alptekin'e, müzikleri yapan Cihan Kurtaran'a ulaştım. Sağ olsunlar, çok destek oldular, müzikleri bize gönderdiler. Oyunun yazarı Hasan Erkek de yardımcı oldu. Zor oldu ama çok güzel oldu. Sahnede öğrencilerimizin hem velileri hem yakınları vardı. Mesela bir öğrencimizin hem annesi hem babası, başka birinin dedesi, başka bir öğrencimizin dayısı, kuzeni, annesi sahne aldı. Velilerin toplantılara bile gelmediği zamanda bizim velilerimiz okulda kaldı, emek verdiler. Anneler, babalar, dedeler hep beraber bir ürün ortaya koyduk. Sadece kendi çocuklarımız için değil başka çocuklar için de velilerimizin neler yapabileceğini göstermiş olduk. Kentimizdeki misafir, savaş mağduru çocukları tiyatroyla tanıştırdık, sevinçlerine ortak olduk. Velilerimiz zaman ayırdı, bazen hafta içi geç saatlere kadar bazen hafta sonları azimle çalıştılar. Çocuklar mutlu olunca bizler de mutlu olduk."

- Kral rolündeki dede

Oyunda kral rolünü oynayan 66 yaşındaki Adnan Gökalp, torunu Çınar'ın okulda eğitim aldığını, projeyi duyunca katılmak istediğini söyledi.

Daha önce hiç sahne deneyimi olmadığını belirten Gökalp, "Önce yapabilir miyim diye tereddüt ettim ama gayet de güzel oldu. Torunum, 'Dedem kral oldu.' diye herkese yaydı. Balıkesir'den kızım oyunumuzu seyretmeye geldi. Çok mutlu olduk." dedi.

Velilerden Gülşah Yiğit ise barış içerikli güzel bir oyun oynadıklarını, proje sayesinde olmaz denilen şeyleri yapabileceğini gördüğünü dile getirdi.

Oyunda prenses rolünü oynadığını anlatan Yiğit, "Bu rolde olmam çocuğumu da çok mutlu etti. İyi ki bu projede yer aldım." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için eşiyle oyuna katılan Levent Deniz de hiç tanımadıkları çocukları mutlu ettikleri için büyük keyif aldığını aktardı.

İki çocuk annesi Funda Metin ise "Çocuklu bir ev hanımı olarak tereddüt ettim. Yapabilir miyim diye düşündüm ama başardık, çok mutluyum." şeklinde konuştu.