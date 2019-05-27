Ankara'nın huzur apartmanı

ANKARA (AA) - ÖMER OLCAY - Altındağ Belediyesinin Doğantepe Yaşlılar Evi'nde yaşayanlar, 30 dairesi bulunan dört katlı apartmanda, komşularıyla huzur içinde ikinci baharlarını geçiriyor.

Ankara manzarası eşliğinde modern bir yaşam standardı sunulan 60 kişi kapasiteli apartmanın daireleri, iki oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor.



Kimseden yardım almadan kendi ihtiyaçlarını gidererek, belediyenin sosyal faaliyetleriyle de yalnızlıklarını unutan yaşlıların bazıları tek başına bazıları da eşleriyle yaşamlarını sürdürüyor.



Hizmetlerden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanan apartman sakinleri, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, merkezin bahçe katındaki Aile Hekimliği sayesinde tedavilerini kolayca gerçekleştiriyor.

Doğantepe Yaşlılar Evi Sorumlusu Sinan Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 ile 65 yaş arasında, maddi durumu yetersiz ve bakıma muhtaç olmayan yaşlıların burada kalmak için başvuru yapabileceğini belirterek, dairelerde bir ev için gerekli bütün araç ve gereçlerin bulunduğunu aktardı.

Merkezde ücretsiz bir şekilde sıcak bir aile ortamı sağladıklarını ifade eden Yurt, "Kira, elektrik ve su ücreti de dahil olmak üzere herhangi bir ücret almıyoruz. Isınma masraflarına kadar bütün masrafları Altındağ Belediyemiz karşılıyor." diye konuştu.

Yaşlılar evindeki misafirlerinin zaman zaman tarihi, turistik gezi ve çeşitli etkinler yapılması yönünde talepleri olduğunu aktaran Yurt, Altındağ Belediyesinin ilgili birimlerinin organizasyonuyla onlara keyifli anlar yaşattıklarını söyledi.

Yaşlılara hizmet etmenin her şeyden önce insani bir görev olduğunu ifade eden Yurt, "Çalışma felsefemiz, 'Yaşlılarımız geleceğimiz değil, geçmişimizdir.' Herkesi memnun etmek kolay değil ama elimizden geldiği kadar herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların iyi ve kötü gününde her türlü yanındayız." şeklinde konuştu.

- "Önceki yaşantımdan daha rahatım"

Apartman sakini 72 yaşındaki Raziye Karataş, kirada oturduğu evin yıkılması nedeniyle 3 yıldır merkezde yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Merkezin, bir apartman içerisinde, komşuluk ilişkilerinin devam etmesi dolayısıyla kendisine cazip geldiğini ifade eden Karataş, ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan giderebildiğini vurguladı.

Yaşlılar evinde önceki yaşamından daha mutlu olduğunu dile getiren Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan çok memnun kaldım. Huzurluyum, rahatım yerinde ve mutluyum. Önceki yaşantımdan daha rahatım. Komşularımla da çok iyiyiz. Burada kira parası, su, elektrik faturaları yok. Belediye bizlere bakıyor.

Torunlarımın geldiği zaman daha da mutlu oluyorum. Gezi programlarına gidiyoruz. Buradan önce böyle bir şey hayatımda yoktu. Memleketime bile gidememiştim. Burası çok rahat. Gelecek kişilere tavsiye ediyorum."

- "Okuma, yazma öğrendim"

Karataş, apartman sakinleri olarak, ramazanın maneviyatını Altındağ İlçe Müftlüğünden gelen görevlilerin sayesinde dolu dolu yaşadıklarını kaydetti.

Merkezin tavsiyesiyle bir yıl önce gittiği okuma yazma kursunu başarıyla tamamladığını ifade eden Karataş, "Okuma, yazmayı öğrenmeye çok heves etmiştim ama bir türlü yapamamıştım. Bu apartmana geldikten sonra bana böyle bir şeyin olduğunu söylediler. Ben de okuma yazma kursuna yazıldım. Bir yıl boyunca büyük bir heyecanla gittiğim kursta başarılı oldum." dedi.

- "Eski evimizi hiç özlemiyoruz"

Apartmanda eşi ile kalan Gül Arabacı, merkeze geldikten sonra hayatlarında çok güzel değişimlerin olduğunu belirtti.

Merkezi çok sevdiğini vurgulayan Arabacı, "Eski evimizi hiç özlemiyoruz. 9 yıldır buradayız. Burayı çok seviyorum. Eşimle bu apartmanda mutluyuz ve huzurluyuz." diye konuştu.