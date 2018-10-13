ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın başkent seçilmesinin tesadüf olmadığını söyledi.

Milletvekili Ceylan, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Ankara'nın tarihte son derece büyük hizmetlere sahne olduğunu ifade etti.

Anadolu'nun 1071'de fethinden, Malazgirt Zaferi'nden iki yıl sonra Ankara'nın Türklerin eline geçtiğini aktaran Ceylan, Ankara'nın başkent olmasıyla büyümeye devam eden önemli bir kent olduğunu vurguladı.

"Ankara'nın başkent olarak seçilmesi tesadüf eseri değildir. Ankara, Cumhuriyet'in ilanından önce 4 kez başkentlik yapmıştır." değerlendirmesinde bulunan Ceylan, şunları kaydetti:

"Ankara tarihte ilk önce Galatya'nın bir kolu olan Tektosagların başkentliğini yapmış, daha sonra Galatya'nın başkentliğini yapmış. Ardından Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir kolunun da yine başkentliğini yapmıştır ama en önemli başkentliğini Ahi Cumhuriyetini kurmak suretiyle yapmıştır. Kösedağ Savaşı’nda Anadolu Selçuklu devletinin Moğollar tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından Anadolu'da 16 beylik kuruldu. Sadece Ankara'da beylik kurulmadı. Bunun sebebi de çok köklü bir ahi geleneğinin olması ve ahilerin aynı şekilde kendi kendini idare etmesidir. Nitekim, 1292 ve 1363 yılları arasında yetmiş bir yıl boyunca ahiler Cumhuriyet şeklinde Ankara'yı yönetmiş ve Ankara'nın gerçek manada o özgürlük anlayışını da ortaya koymuştur. Dolayısıyla, bizim başkentimiz 13 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyetinin başkenti seçilerek beşinci defa taçlanmıştır."

Milletvekili Ceylan, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki şahlanışını 15 Temmuz'da da gösterdiğine dikkat çekere, "Ankara, Kurtuluş Savaşı'nda kurtuluşun nasıl mihenk taşı olmuşsa 15 Temmuz hain darbe girişiminde de topyekün mücadeleyle darbe girişimini bastırmıştır." ifadesini kullandı.