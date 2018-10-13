ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Selçuklular döneminde Hasan Sabbah'ın, Haşhaşiler'in yaptığı şeylerin benzerinin, bin sene sonra Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşandığını belirterek, "İhanetin şekli, uygulanış tarzı, yöntemleri, yapılan işler, suikastler hiç fark etmiyor. Selçuklular döneminde Hasan Sabbah'ın yapmış olduğu o ihanetle FETÖ'nün ihanetinin farklı olmadığını düşünüyoruz." dedi.

Topaca, Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla 2. Meclis Binası'nda düzenlenen törende, ülkelerin başkentlerinin her zaman önemli olduğunu söyledi.

Başkentlerin, ülkenin yönetildiği, ülkeyle ilgili önemli kararların alındığı, "devletin kalbi" konumunda olduğunu ifade eden Topaca, "Bizim başkentimiz de Cumhuriyet'in ilk kurulduğu andan itibaren bu amaca hizmet edecek şekilde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devlet adamlarımız tarafından önemsenmiş, şehrin alt ve üst yapısı, hizmet binaları, yerleşimi ve diğer hizmetleri özel bir şekilde takip edilmiştir." diye konuştu.

Şehri geliştirmek ve güzelleştirmek, devlete ve Türkiye'ye yakışır bir başkent olma konusunda kentin yöneticileri olarak Ankara'nın üzerine titrediklerini dile getiren Ercan Topaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ile diğer yetkililerin de aynı hassasiyeti gösterdiğini anlattı.

- "İçten ve dıştan birçok ihanet yaşadık"

Topaca, Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde çok ciddi sıkıntılar çekildiğini ve tartışmaların yaşandığını vurgulayarak, "İçten ve dıştan birçok ihaneti, saldırıyı o dönemde de yaşadık, bu dönem de yaşıyoruz." dedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, şöyle devam etti:

"Selçuklular döneminde yaşanan Hasan Sabbah'ın, Haşhaşiler'in yaptığı şeylerin benzerini bin sene sonra Türkiye'de 15 Temmuz'da biz de yaşadık. İhanetin şekli, uygulanış tarzı, yöntemleri, yapılan işler, suikastler hiç fark etmiyor. Selçuklular döneminde Hasan Sabbah'ın yapmış olduğu o ihanetle FETÖ'nün ihanetinin farklı olmadığını düşünüyoruz."

Konuşma sonrası Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla konferans verildi.

Konferansın ardından Ankaralı seğmenler tarafından gösteri yapıldı, kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törene, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri ile diğer ilgililer katıldı.