Ankaralı aile ikinci şehidini verdi

ANKARA (AA) - Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın şehadet haberi, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi üst bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen er Kırıkcı'nın (26) Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde şehadet haberini baba Mustafa Kırıkcı ile diğer aile üyelerine iletti.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da şehidin evine giderek baba Mustafa ile Ayşe Kırıkcı'yı teselli etmeye çalıştı.

Aile bireyleri gözyaşı dökerken yakınları ve mahalleli de taziye için eve geldi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan ailenin ikinci şehidini verdiği öğrenildi. Şehidin dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü karakolunda şehit olduğu belirtildi.

Şehit piyade er Yener Kırıkcı'nın bugün Akkuzulu Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.