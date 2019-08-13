Ankarakart 2020 yılı tarifesi belirlendi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, 2020 yılı içerisinde geçerli olmak üzere, 61-65 yaş arasındaki yaşlıların kullandığı serbest kart ücreti 120 lira, TÜİK, PTT ve Kamu Kart ücreti 85 lira ve öğretmen pasosu 70 lira olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma araçlarında geçerli serbest ya da indirimli olarak kullanılan’ın 2020 yılı vize bedellerini belirledi.

Başkentte yaşayan yaşlılar ve kamu çalışanlarının kullandığı serbest ve indirimli Ankarakartlar için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeye göre yaşlı serbest kartı (61-65 yaş arası) 120 lira, TÜİK Kartı 85 lira, PTT Kartı 85 lira, Kamu Kartı 85 lira, öğretmen pasosu 70 lira olacak.



