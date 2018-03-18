Ankara'dan Mehmetçik'e destek Suriyelilere yardım

ANKARA (AA) - Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek amacıyla bazı kurumların katkısıyla alınan arazi aracı ile bölgedeki halkın yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla temin edilen 27 ton un düzenlenen törenle yola çıktı.

Şereflikoçhisar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında, Şereflikoçhisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgesi, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası, Ağaç ve Maden İşleri Odası, Şoförler Odası, Ziraat Odası Başkanlığı ile Türk Kızılayı Şereflikoçhisar Şubesi tarafından satın alınan 4X4 pikap arazi aracı, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere bölgeye gönderildi.

Şereflikoçhisar İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından toplanan yardımlarla tedarik edilen 27 ton un da dualar eşliğinde Hatay Valiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı.

Dernek adına konuşan Erol Coşar, birlik, beraberlik ve kardeşliğe kastedenlerin dün olduğu gibi bugün de hiçbir ahlaki değer tanımadığını belirterek, "Üzerimize gelse de imanımızdan aldığımız güç ve tarihimizden aldığımız ilhamla, bizler bugün de barışı, huzuru, kardeşliği ve adaleti tesis etmek için mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun her daim yanındayız." dedi.

Coşar, dernek tarafından, Bayırbucak Türkmenlerinin yanı sıra Halep, İdlib ve Afrin’de kurulan çadır kentlerde kalanların ihtiyaçları için kullanılmak üzere 12 tır un yardımı yapıldığını kaydetti.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Şereflikoçhisar Ticaret Odası Başkanı Yasin Tekin de askerler ve mücadeleye destek veren diğer kişilere katkı sağlamak amacıyla arazi aracı gönderdiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Ferda Polat da Türk askerinin Afrin’de Türk bayrağını göklerde dalgalandırdığını dile getirerek, daima Mehmetçik ve Türk ordusunun yanında olacaklarını bildirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Türk bayrakları ile süslenen arazi aracı ve unlar bölgeye alıştırılmak üzere yola çıktı.