Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı'nda şehit aileleri ve gazilere iftar verildi.

Kaymakam Can Aksoy tarafından Tarihi Taşmektep'te verilen iftar programı Müftü Vekili Ahmet Kavas'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, canı pahasına yurdu, vatanı için canını veren şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek devletin her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında, hizmetinde olacağını belirtti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya da konuşma yaptı.

İftara Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

-İftar programı



Çubuk Ziraat Odası iftar verdi.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Çubuk ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu söyledi.



Tarıma dayalı bir ekonominin en önemli aktörleri çiftçilere en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını anlatan Gülle, "Bunu yaparken de yine en büyük gücü çiftçilerimizden almaktayız. Davetimize katılan herkese şahsım, yönetimim ve üyelerim adına ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.



İftar programına Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş ile çiftçiler katıldı.











