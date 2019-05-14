Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, "Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

Ateş, yaptığı açıklamada, Beypazarı çiftçisinin üretken, çalışmayı seven, yeniliklere açık ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak, üretimdeki kapasitesini artırmanın çabasında olduğunu vurguladı.

Tüm çiftçilerin gününü kutlayan Ateş, "Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

- İftar programı

Nallıhan Belediyesi iftar programı düzenledi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıcı, Belediye Meclis Üyesi Serhat Selvi ve Mucize Eller Atölyesi'nin kursiyerleri katıldı.

Etkinlikte engelli çocukların aileleriyle tek tek ilgilenen Öntaş, "Çocuklardan sevgiyi eksik etmeyim. En büyük engel sevgisizlik" dedi.



