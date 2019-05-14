Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.



Ramazan ayında artan denetimlerde hijyen kontrollerinin yanı sıra, ürünlerin üretim yerleri ve kullanılan ekipmanların uygunluğu, üretimde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri ilaçlama kontrolleri yapıldı.



Zabıta ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.





-Park ve bahçelerde temizlik çalışması



Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçe genelinde park ve bahçelerde temizlik çalışması başlatıldığını bildirdi.



Başkan Köse,yaptığı açıklamada, 150 kişilik geniş bir ekiple temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığını belirtti.



İlçe genelinde temizlik çalışmaların aralıksız süreceğini aktaran Köse, "Vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve ferah bir ilçede yaşayabilmeleri için temizlik çalışmalarımızda hiç bir şekilde taviz vermeyeceğiz. Daha temiz bir Mamak için vatandaşlarımızın da gerekli özeni göstererek bizlere destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.