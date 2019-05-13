Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Ayaş ilçesinde D 140 Kontra kesim nolu kara yolunda açılması planlanan kavşak alanlarında Karayolları 4 Bölge Müdürlüğünce inceleme yapıldı.

Ayaş Belediyesi tarafından önerilen kavşakların açılması yönünde başlatılan çalışma kapsamında, Karayolları 4. Bölge Müdür Yardımcısı Emin Sert ve beraberindeki heyet, kavşak alanlarını inceledi.

İncelemelere Kaymakam Fatih Özdemir, Belediye Başkanı Burhan Demirbaş da katıldı.

Ayaş - Beypazarı kara yolu Uğurçayırı bölgesinde açılması planlanan kavşakların öneminden bahsedilirken, kavşaklar yapıldığında kontrollü bir geçişin sağlanacağı kaydedildi.

- Güdül'de park sorunu çözüldü

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede araç park sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Yalçın, ilçede Araç parkları ile oldukça şikayetler aldıklarını ve bunun üzerine hemen çalışma başlatarak, park alanlarını ücretsiz hale getirerek, park sorununu çözdüklerini söyledi.



İlçede vatandaşların artık araçlarını gelişigüzel park etmek yerine ücretsiz park yerlerine çekebileceklerini belirten Yalçın, "Bu konuda değerli hemşehrilerimizden gerekli hassasiyeti göstererek trafiği aksatacak ve görüntü kirliliğine sebep olacak şekilde araç park etmemelerini rica ediyoruz. İnşallah sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz." dedi.