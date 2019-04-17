Ankara'dan kısa kısa

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretinde bulundu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştuktan sonra esnafı gezen Başkan Şimşek, vatandaşlar ve öğrencilerle de sohbet etti.

Şimşek, göreve başlarken vatandaşlarla iç içe olacağını söylediklerini anımsatarak, "Bunun için erken saatte okuluna giden çocuklarımız, işlerine giden vatandaşlarımız ve iş yerlerini açan esnafımızla buluştuk. Zaman zaman bu tür ziyaretlerimizi yapacağız ve her daim kıymetli hemşehrilerimizle buluşup sohbet edeceğiz, isteklerini dinleyeceğiz." dedi.

- MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin oldu.



Genel merkez tarafından görevden alınan Ersin Pehlivan'ın yerine MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığına Serdar Tekin getirildi.



